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الجيش الإسرائيلي: عملية الاعتقال جرت خلال نشاط عملياتي استباقي داخل سوريا في الأشهر الماضية

Lebanon 24
03-11-2024 | 11:54
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