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وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو ألغى زيارة إلى المطلة بعد انفجار مسيّرة لحزب الله فيها قبل وصوله بـ 20 دقيقة

Lebanon 24
03-11-2024 | 13:01
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