Advertisement

أخبار عاجلة

المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان: الوضع مختلف عن 2006 فمؤسسات الدولة اللبنانية أضعف بكثير الآن (الجزيرة)

Lebanon 24
03-11-2024 | 13:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان: كثير من النازحين غير موجودين في أماكن إيواء رسمية تتابع أحوالهم
lebanon 24
03/11/2024 21:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: طلبنا أن يتم تسليم مبالغ المساعدات للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في لبنان على أن يتم توزيعها وصرفها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وقد وافقت مختلف الأطراف على ذلك
lebanon 24
03/11/2024 21:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: التزام الحكومة اللبنانية ببدء عملية تطويع جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 يُظهِر التزاماً واضحاً بتنفيذ هذا القرار
lebanon 24
03/11/2024 21:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة: يجب سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
03/11/2024 21:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:01 | 2024-11-03
14:00 | 2024-11-03
13:59 | 2024-11-03
13:42 | 2024-11-03
13:39 | 2024-11-03
13:26 | 2024-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24