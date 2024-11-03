Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية المصرية: عبد العاطي أبلغ بلينكن أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي

Lebanon 24
03-11-2024 | 14:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: عبد العاطي وبلينكن بحثا التدهور الحاد في الوضع الإنساني بغزة
lebanon 24
04/11/2024 00:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد العاطي لبلينكن: الأمن المائي قضية "وجودية" لمصر
lebanon 24
04/11/2024 00:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الوزير عبد العاطي ناقش في اتصال مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري العدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المشتركة لوقف إطلاق النار
lebanon 24
04/11/2024 00:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن وأوستن أبلغا نظيريهما الإسرائيليين مخاوف واشنطن بشأن الوضع الإنساني في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
04/11/2024 00:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:18 | 2024-11-03
17:16 | 2024-11-03
17:07 | 2024-11-03
17:06 | 2024-11-03
17:05 | 2024-11-03
17:01 | 2024-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24