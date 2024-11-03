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علي حسن خليل: الاعتداء الإسرائيلي على صور وبعلبك هو استهداف للتاريخ وهم يحاولون لكسر صورة لبنان الحضارية (الميادين)

Lebanon 24
03-11-2024 | 14:31
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