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موقع واللا الإسرائيلي: وزارة الخارجية أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقيتها مع "الأنروا" التي نظمت أنشطتها بإسرائيل وغزة والضفة الغربية

Lebanon 24
03-11-2024 | 23:23
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