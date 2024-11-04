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أخبار عاجلة
هيئة البث الإسرائيلية: اعتراض مسيرة في منطقة ريخس رميم بالجليل الأعلى دون تفعيل صفارات الإنذار
Lebanon 24
04-11-2024
|
01:19
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