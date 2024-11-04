مصدر فلسطيني مسؤول لسكاي نيوز عربية: حماس لا ترغب أن يشرف أفراد من الأمن الفلسطيني التابع للسلطة على لجنة الإسناد المجتمعي المعنية بتوزيع المساعدات

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