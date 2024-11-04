Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس عن دبلوماسي غربي: الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل إدخال 400 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة ولم تستجب

Lebanon 24
04-11-2024 | 01:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس عن مسؤول غربي مطلع: الإدارة الأميركية حذرت إسرائيل من المبادرة لتصعيد واسع وحرب شاملة مع لبنان
lebanon 24
04/11/2024 10:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الإدارة الأميركية نقلت رسالة مفادها ألا تغيير يذكر في دخول المساعدات لقطاع غزة
lebanon 24
04/11/2024 10:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الإدارة الأميركية وجهت توبيخا للمسؤولين الإسرائيليين بشأن المساعدات لقطاع غزة
lebanon 24
04/11/2024 10:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: سنواصل الضغط على إسرائيل من أجل فتح المزيد من المعابر مع قطاع غزة لإدخال المساعدات
lebanon 24
04/11/2024 10:38:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:34 | 2024-11-04
03:33 | 2024-11-04
03:30 | 2024-11-04
03:29 | 2024-11-04
03:14 | 2024-11-04
03:13 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24