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إعلام إسرائيلي: نتنياهو وزعيم المعارضة سيلتقيان اليوم لبحث الوضع الأمني

Lebanon 24
04-11-2024 | 03:29
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