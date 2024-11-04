Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب الإعلام الحكومي في غزة: جيش العدو يستخدم سلاح التجويع والتعطيش ضد المدنيين ويمنع شاحنات الغذاء من الدخول إلى شمال غزة

Lebanon 24
04-11-2024 | 03:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يستخدم سياسة القتل الحصار والتجويع في مخيم جباليا ويمنع فرق الدفاع من الوصول إلى المخيم ومناطق الشمال وإجلاء الجرحى
lebanon 24
04/11/2024 12:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نحمّل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وبريطانيا وكل الدول المشاركة في العدوان مسؤولية المجازر التي ترتكبها إسرائيل
lebanon 24
04/11/2024 12:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 176 منذ بدء العدوان على قطاع غزة
lebanon 24
04/11/2024 12:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي في حماس سامي أبو زهري: الاحتلال يدمر عشرات المنازل بشكل يومي ويمنع وصول الوقود والغذاء عن شمال القطاع
lebanon 24
04/11/2024 12:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:38 | 2024-11-04
05:28 | 2024-11-04
05:17 | 2024-11-04
05:13 | 2024-11-04
05:05 | 2024-11-04
04:56 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24