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أخبار عاجلة
الرئيس التركي: مستمرون في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين وسندعم قضيتهم حتى النهاية
Lebanon 24
04-11-2024
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03:51
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