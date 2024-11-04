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إيران تندد بالحضور الأميركي "المزعزع للاستقرار" بعد إرسال واشنطن قاذفات إلى المنطقة

Lebanon 24
04-11-2024 | 04:20
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