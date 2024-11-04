وزير الخارجية المصري في اتصال مع نظيره الإيراني أكد موقف مصر بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد في إطار السيادة اللبنانية ودون تدخلات خارجية (سكاي نيوز)

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