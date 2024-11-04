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وزير الخارجية المصري في اتصال مع نظيره الإيراني أكد موقف مصر بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد في إطار السيادة اللبنانية ودون تدخلات خارجية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-11-2024 | 04:53
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