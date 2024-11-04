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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض أهدافا جوية مشبوهة أطلقت من الشرق دون تفعيل صفارات الإنذار

Lebanon 24
04-11-2024 | 06:10
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