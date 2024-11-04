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ميقاتي: يجب على الدول التي تحمل لواء الانسانية وحقوق الانسان أن تُمارس أقصى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان

Lebanon 24
04-11-2024 | 06:47
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ميقاتي: أصدقاء لبنان من الدول العربية والاجنبية يواصلون أيضاً الضغط لوقف اطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الأساسية وأهمها التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 واجبار العدو الاسرائيلي على تنفيذه
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