Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: لبنان أكد التزامه بالقرار 1701 وعزمه على تعزيز الجيش في الجنوب ورحب بكل للمواقف التي تدعو الى وقف اطلاق النار إلا أن إسرائيل انقلبت على كل الحلول المطروحة ومضت في جرائم الحرب بحق المناطق اللبنانية

Lebanon 24
04-11-2024 | 06:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: ندعو إلى وقف فوري لاطلاق النار والشروع في الخطوات التي اعلنت الحكومة اللبنانية التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 وارسال الجيش اللبناني الى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب
lebanon 24
04/11/2024 14:42:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن توسيع العدو الاسرائيلي نطاق عدوانه على المناطق اللبنانية وتهديداته المتكررة للسكان باخلاء مدن وقرى بأكملها كلها مؤشرات تؤكد رفض إسرائيل المساعي المبذولة لوقف اطلاق النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701 كاملاً
lebanon 24
04/11/2024 14:42:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اذا كانت كل دول العالم عاجزة عن ردع عدوان موصوف على الشعب اللبناني فهل ينفع بعد اللجوء الى مجلس الامن للمطالبة بوقف اطلاق النار؟ وما الدي يمكن ان يردع العدو عن جرائمه التي وصلت الى حد استهداف قوات حفظ السلام في الجنوب؟
lebanon 24
04/11/2024 14:42:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نشترط أن يدخل الجيش اللبناني فوراً إلى المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
04/11/2024 14:42:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:41 | 2024-11-04
07:07 | 2024-11-04
06:50 | 2024-11-04
06:49 | 2024-11-04
06:48 | 2024-11-04
06:47 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24