ميقاتي: لبنان أكد التزامه بالقرار 1701 وعزمه على تعزيز الجيش في الجنوب ورحب بكل للمواقف التي تدعو الى وقف اطلاق النار إلا أن إسرائيل انقلبت على كل الحلول المطروحة ومضت في جرائم الحرب بحق المناطق اللبنانية

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