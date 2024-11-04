23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ميقاتي: إن استهداف إسرائيل للمواقع الأثرية في لبنان هو بحد ذاته جريمة إضافية ضدّ الإنسانية ينبغي التصدي لها ووقفها
Lebanon 24
04-11-2024
|
06:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: التهديدات التي يطلقها العدوّ الاسرائيلي ضدّ المدنيين اللبنانيين باخلاء مدن بأكملها والنزوح عن مناطقهم ومنازلهم جريمة حرب إضافية تضاف الى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي قتلا وتدميرا وتخريبا
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: التهديدات التي يطلقها العدوّ الاسرائيلي ضدّ المدنيين اللبنانيين باخلاء مدن بأكملها والنزوح عن مناطقهم ومنازلهم جريمة حرب إضافية تضاف الى سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي قتلا وتدميرا وتخريبا
04/11/2024 14:42:36
04/11/2024 14:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام يعتبر استهداف الصحافيين اللبنانيين في الغارة الإسرائيلية على حاصبيا "جريمة حرب"
Lebanon 24
وزير الإعلام يعتبر استهداف الصحافيين اللبنانيين في الغارة الإسرائيلية على حاصبيا "جريمة حرب"
04/11/2024 14:42:36
04/11/2024 14:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان: استهداف إسرائيل الواسع للمسعفين والقطاع الصحي في لبنان جريمة خطيرة لا يمكن تبريرها (الجزيرة)
Lebanon 24
المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان: استهداف إسرائيل الواسع للمسعفين والقطاع الصحي في لبنان جريمة خطيرة لا يمكن تبريرها (الجزيرة)
04/11/2024 14:42:36
04/11/2024 14:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: تمادي إسرائيل بعدوانها على لبنان برسم المجتمع الدولي ومتمسكون بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي: تمادي إسرائيل بعدوانها على لبنان برسم المجتمع الدولي ومتمسكون بالـ1701
04/11/2024 14:42:36
04/11/2024 14:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في لقاء مفاجئ.. ميريام فارس تعانق أنابيلا هلال وهكذا بدت إطلالة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
في لقاء مفاجئ.. ميريام فارس تعانق أنابيلا هلال وهكذا بدت إطلالة الأخيرة (فيديو)
09:38 | 2024-11-03
03/11/2024 09:38:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن عملية "إنزال البترون".. ماذا قال الخبراء؟
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن عملية "إنزال البترون".. ماذا قال الخبراء؟
13:00 | 2024-11-03
03/11/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لبنان.. ساحة حرب أخرى ستفتحها إسرائيل وتقريرٌ يحدّدها!
Lebanon 24
بعد لبنان.. ساحة حرب أخرى ستفتحها إسرائيل وتقريرٌ يحدّدها!
15:00 | 2024-11-03
03/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة و"لبنان24" يكشف بالأرقام وضع القطاع
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة و"لبنان24" يكشف بالأرقام وضع القطاع
14:00 | 2024-11-03
03/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ مثير عن "أنفاق حزب الله".. منشأة "إستراتيجية"!
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ مثير عن "أنفاق حزب الله".. منشأة "إستراتيجية"!
14:00 | 2024-11-03
03/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:41 | 2024-11-04
رويترز عن مسؤول كبير بالرئاسة الأوكرانية: كييف لن تعارض قيام قطر أو أي دولة بالتفاوض بشأن اتفاقية تتعلق بأمن الطاقة عبر مسارين منفصلين للمحادثات مع كييف وموسكو
07:07 | 2024-11-04
غارة إسرائيليّة على مُحيط بلدة عبا
06:50 | 2024-11-04
ميقاتي: للضغط على إسرائيل لتحييد المدنيين والطواقم الطبية والإسعافية عن الاستهداف
06:48 | 2024-11-04
ميقاتي: لبنان أكد التزامه بالقرار 1701 وعزمه على تعزيز الجيش في الجنوب ورحب بكل للمواقف التي تدعو الى وقف اطلاق النار إلا أن إسرائيل انقلبت على كل الحلول المطروحة ومضت في جرائم الحرب بحق المناطق اللبنانية
06:48 | 2024-11-04
الخارجية الألمانية: ندعو إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات لغزة التزاما بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن
06:47 | 2024-11-04
ميقاتي: يجب على الدول التي تحمل لواء الانسانية وحقوق الانسان أن تُمارس أقصى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
04/11/2024 14:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
04/11/2024 14:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
11:01 | 2024-10-28
04/11/2024 14:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24