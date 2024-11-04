Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس: التقديرات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن إيران جاهزة للرد لكن توقيته لم يتضح بعد

Lebanon 24
04-11-2024 | 08:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس: إجماع بالمؤسسة الأمنية على استغلال الإنجازات العسكرية بجنوب لبنان وغزة للتوصل إلى اتفاقيات تنهي الحرب
lebanon 24
04/11/2024 18:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: تقديرات استخبارية تشير لرغبة إيران في الرد على هجوم إسرائيل الأخير وإسرائيل تستعد لذلك
lebanon 24
04/11/2024 18:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات في الولايات المتحدة تشير إلى امتلاك إيران القدرة على الرد بنفس قوة هجوم الأول من تشرين الاول
lebanon 24
04/11/2024 18:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين كبار بالمؤسسة الأمنية: العملية البرية في جنوب لبنان في مراحلها النهائية ويتوقع أن تنتهي خلال أسبوع أو أسبوعين
lebanon 24
04/11/2024 18:24:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:21 | 2024-11-04
11:20 | 2024-11-04
11:18 | 2024-11-04
11:14 | 2024-11-04
11:11 | 2024-11-04
11:10 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24