Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: انتحار جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي بعد أن استدعي للخدمة في وحدته

Lebanon 24
04-11-2024 | 11:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: تسريح آلاف من أفراد الجيش والاحتياط نهاية الأسبوع
lebanon 24
04/11/2024 20:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يفحص ما إذا كان المسدس الذي وجد مع السنوار يعود لجندي قتل في خان يونس عام 2018
lebanon 24
04/11/2024 20:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: 130 جنديا أعلنوا أنهم لن يمتثلوا للخدمة العسكرية ما لم يوقع نتنياهو على صفقة المختطفين
lebanon 24
04/11/2024 20:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يقترب من نهاية المرحلة الأولى من العملية البرية بجنوب لبنان بعد شهر من بدئها
lebanon 24
04/11/2024 20:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:55 | 2024-11-04
12:55 | 2024-11-04
12:54 | 2024-11-04
12:50 | 2024-11-04
12:50 | 2024-11-04
12:49 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24