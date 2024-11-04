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الرئاسة المصرية: السيسي يؤكد لنظيره الفلسطيني استمرار جهود القاهرة لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
04-11-2024 | 11:55
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