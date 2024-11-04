القيادي في حماس أسامة حمدان: إبلاغ الاحتلال الأمم المتحدة بقطع العلاقة مع وكالة الأونروا يمثل محاولة لطمس الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين

Lebanon 24