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"الأونروا" لـ"الشرق": ستكون هناك نتائج "كارثية" بسبب حظر إسرائيل لعمل الوكالة

Lebanon 24
04-11-2024 | 12:31
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