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الخارجية السورية: ندين العدوان الذي شنه الكيان الاسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من المناطق المدنية جنوبي دمشق

Lebanon 24
04-11-2024 | 12:54
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