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الخارجية الأميركية: ندعو السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات من أجل وقف عنف المستوطنين وأوضحنا لها ذلك

Lebanon 24
04-11-2024 | 13:24
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