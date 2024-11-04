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القناة 12 الإسرائيلية: هناك اشتباه بسرقة مواد سرية إضافية من الجيش الإسرائيلي ونقلها إلى مكتب رئيس الوزراء

Lebanon 24
04-11-2024 | 13:25
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