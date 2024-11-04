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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: رصدنا 11 ألف جندي كوري شمالي تم نشرهم في منطقة كورسك الروسية

Lebanon 24
04-11-2024 | 13:40
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