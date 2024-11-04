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معاريف: وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يصادق على إصدار 7000 أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم

Lebanon 24
04-11-2024 | 13:44
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