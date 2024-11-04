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السفير الفرنسي لدى لبنان: لدينا مناقشات صريحة وواضحة للغاية مع الإيرانيين بشأن عدد من المواضيع بما فيها لبنان (LBCI)

Lebanon 24
04-11-2024 | 14:08
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