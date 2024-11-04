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السفير الفرنسي: هناك معدات يحتاج إليها الجيش اللبناني لتعزيز وجوده في الجنوب وهناك مساعدة تصل مباشرة إلى الجيش اللبناني للجنود (LBCI)
Lebanon 24
04-11-2024
|
14:18
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05/11/2024 01:59:28
05/11/2024 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
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