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السفير الفرنسي: هناك معدات يحتاج إليها الجيش اللبناني لتعزيز وجوده في الجنوب وهناك مساعدة تصل مباشرة إلى الجيش اللبناني للجنود (LBCI)

Lebanon 24
04-11-2024 | 14:18
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