السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو: العلاقة بين فرنسا ولبنان فريدة من نوعها وفرنسا تتمسك بالدفاع عن التنوع في لبنان والرئيس الفرنسي ملتزم جداً بلبنان وسيواصل القيام بذلك (LBCI)

Lebanon 24