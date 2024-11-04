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البنتاغون: نشر قدرات عسكرية أميركية في المنطقة يهدف لحماية قواتنا ودعم إسرائيل والعمل كقوة رادعة

Lebanon 24
04-11-2024 | 15:10
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