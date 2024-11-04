Advertisement

أخبار عاجلة

موقع واللا الإسرائيلي: القوات الجوية في حالة جاهزية عالية مع التركيز على الدفاعات الجوية

Lebanon 24
04-11-2024 | 15:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل غيّرت الدفاعات الجوية حول منشأة استراتيجية استعدادًا لضربة إيرانية محتملة
lebanon 24
05/11/2024 02:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض 3 مسيّرات في سماء إيلات جنوبي إسرائيل
lebanon 24
05/11/2024 02:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سكان إيلات يبلغون عن دوي انفجارات ناجمة عن تنفيذ الدفاعات الجوية عمليات اعتراض
lebanon 24
05/11/2024 02:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رصد 15 قذيفة أطلقت باتجاه عكا وخليج حيفا والدفاعات الجوية اعترضت عددا منها
lebanon 24
05/11/2024 02:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:59 | 2024-11-04
18:55 | 2024-11-04
18:51 | 2024-11-04
18:41 | 2024-11-04
18:32 | 2024-11-04
18:14 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24