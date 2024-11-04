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ترامب: سوف يكون لدينا 4 سنوات من النمو مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فشلا وركودا

Lebanon 24
04-11-2024 | 15:32
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