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يديعوت أحرونوت: معتقلون على خلفية التسريبات يعملون بوحدة سرية مهمتها منع التسريب والحفاظ على الأسرار الأمنية

Lebanon 24
04-11-2024 | 15:45
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