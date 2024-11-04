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سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: رسالة تركيا إلى غوتيريش لحظر الأسلحة على إسرائيل خطوة من محور الشر للعمل ضدنا

Lebanon 24
04-11-2024 | 15:51
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