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القناة 14 الإسرائيلية عن وزير بالحكومة: نتنياهو لا يستعجل إقالة المستشارة القضائية للحكومة رغم تحديها للائتلاف

Lebanon 24
04-11-2024 | 16:16
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