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يديعوت أحرونوت: رئيس الأركان يبحث تعيين قائد لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 من خارج الجيش لأول مرة في تاريخها

Lebanon 24
04-11-2024 | 16:21
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