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وزير الخارجية الأميركي: حماس رفضت مرة أخرى إطلاق سراح عدد محدود من الرهائن لتأمين وقف إطلاق النار والإغاثة لشعب غزة

Lebanon 24
04-11-2024 | 16:42
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