Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع: نتنياهو غير مستعد لإنهاء الحرب في غزة مقابل إعادة المخطوفين

Lebanon 24
04-11-2024 | 18:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو مستعد لضمان مرور آمن إلى خارج غزة للخاطفين وأسرهم الذين يطلقون سراح الرهائن
lebanon 24
05/11/2024 04:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع: نتنياهو أوعز بأن أي هجوم على بيروت سيخضع لموافقته الشخصية بعد محادثته مع بايدن
lebanon 24
05/11/2024 04:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يقترح تغيير اسم الحرب من "السيوف الحديدية" إلى "حرب القيامة" (الجزيرة)
lebanon 24
05/11/2024 04:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع: عملية اغتيال حسن نصر الله نجحت
lebanon 24
05/11/2024 04:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:59 | 2024-11-04
18:55 | 2024-11-04
18:51 | 2024-11-04
18:41 | 2024-11-04
18:32 | 2024-11-04
18:14 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24