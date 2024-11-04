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شهيدان وجرحى بينهم أطفال بقصف من مروحية إسرائيلية على خيمة نازحين في دير البلح وسط غزة

Lebanon 24
04-11-2024 | 18:07
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