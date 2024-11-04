الخارجية الأميركية: بلينكن وغالانت ناقشا الجهود الجارية للتوصّل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بالعودة بأمان إلى منازلهم

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