Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس أركان الجيش: حان الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة يعيد المختطفين

Lebanon 24
04-11-2024 | 18:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الموساد لم يحصل على التفويض الكافي خلال مفاوضات الدوحة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة
lebanon 24
05/11/2024 04:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس هيئة أركان الجيش قلق بشأن مصير الأسرى في غزة ويعتقد أن عودتهم تصبح أكثر صعوبة بمرور الوقت
lebanon 24
05/11/2024 04:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: هناك اشتباه بسرقة مواد سرية إضافية من الجيش الإسرائيلي ونقلها إلى مكتب رئيس الوزراء
lebanon 24
05/11/2024 04:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الموساد أبلغ عائلات "الرهائن" أن فرص التوصل إلى اتفاق للتبادل "تبدو ضئيلة"
lebanon 24
05/11/2024 04:16:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:59 | 2024-11-04
18:55 | 2024-11-04
18:51 | 2024-11-04
18:41 | 2024-11-04
18:32 | 2024-11-04
18:14 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24