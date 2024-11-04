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أخبار عاجلة
الاستخبارات الأميركية: هناك جهود لإثارة العنف بما في ذلك ضد مسؤولي الانتخابات
Lebanon 24
04-11-2024
|
23:12
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