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أمين عام الناتو: الجمهوريون والديمقراطيون يدركون أن الحلف لا يخدم فقط أمن أوروبا

Lebanon 24
04-11-2024 | 23:32
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