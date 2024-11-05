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أخبار عاجلة
ترامب: فوز هاريس بالرئاسة الأميركية سيجلب الكثير من المشاكل إلى الولايات المتحدة
Lebanon 24
05-11-2024
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00:46
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