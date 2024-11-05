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القناة 14 الإسرائيلية: السلطات تدرس إمكانية القيام بهجوم استباقي ضد إيران أو انتظار الانتخابات الأميركية

Lebanon 24
05-11-2024 | 01:49
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