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إذاعة الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مسلحين من حزب الله يحملان جنسيتين آسيويتين تسللا إلى إسرائيل خلال الحرب

Lebanon 24
05-11-2024 | 02:07
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