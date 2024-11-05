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أدرعي: تذكير بالامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى المنازل أو إلى حقول الزيتون

Lebanon 24
05-11-2024 | 03:12
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