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"لبنان 24": تعرّض حي المسلخ وخلة العصافير عند الاطراف الشرقية لمدينة الخيام لقصف مدفعي متقطع
Lebanon 24
05-11-2024
|
03:38
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